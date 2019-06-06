Глава ОАК анонсировал поставку «Суперджетов» в Таиланд

Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что ОАК начнет поставку «Суперджетов» в Таиланд в конце 2019 года.

«У нас самолеты в производстве. Контракт подписан, и мы самолеты по нему производим. Первый самолет в этом году планируется поставить, а два в следующем», – сказал Слюсарь в разговоре с ТАСС.

5 мая «Суперджет» компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек, 32 человека спаслось. Большинство погибших отравились продуктами горения.

5 июня эксперты МАК подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в российской авиации развернулся ожесточенный спор: одни винят в гибели 41 пассажира экипаж, допустивший роковой просчет, другие – конструкторов, выпустивших «сырую» модель. К последним примкнул и владелец авиакомпании S7 Владислав Филев, вновь поднявший вопрос о конструкции «Суперджета».