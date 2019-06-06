Соседи избили беременную женщину в Подмосковье

Полицейские в Подмосковье задержали шесть человек, которые подозреваются в избиении беременной женщины.

Ранее к полицейским обратилась жительница Подольска, которая находится на девятом месяце беременности. Она сообщила, что на нее напали в подъезде дома и избили. Уточняется, что нападение совершили соседи, которых пострадавшая попросила не шуметь, сообщает РИА «Новости».

Сюжет о данном инциденте был показан в эфире одного из федеральных телеканалов, там также отмечалось, что до приезда съемочной группы полицейские бездействовали. Старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий сообщила, что сейчас бездействие полицейских проверяют следователи.

«По материалам проведенной проверки в установленном законом сроке отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 116 «Побои» и ст. 213 «Хулиганство» УК РФ», – сказала начальник пресс-службы регионального ГУМВД Татьяна Петрова.

Она рассказала, что полицейские установили и доставили в отдел полиции шесть причастных к нападению граждан, а пострадавшая в настоящее время госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в одном из московских храмов мужчина избил пенсионерку.