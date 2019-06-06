Летевший из России во Францию Airbus 320 вернулся в Домодедово

Самолет Airbus 320, направлявшийся из Домодедово в город Бордо во Франции, вернулся в аэропорт отправления, сообщил представитель экстренных служб Подмосковья.

«Самолет Airbus 320 рейсом 793 Москва – Бордо вернулся в аэропорт Домодедово из-за срабатывания датчика неисправности шасси», – пояснил собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В пресс-службе Домодедово сообщили, что самолет совершил благополучную посадку в 14.40 мск в аэропорту.

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