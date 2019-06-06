Эксперты сказали, спасут ли Украину китайские инвестиции

«При Януковиче Китай активно интересовался Украиной, перед свержением он подписал большие контракты с китайцами. Китай вполне может вернуться на Украину, и теоретически, и практически», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Андрей Островский. Так он прокомментировал публикацию влиятельного китайского издания о том, что Владимир Зеленский может обратиться за помощью в Пекин.

«Возвращение» Китая однозначно пойдет на пользу оживлению украинской экономики, однако возможностей заинтересовать Пекин у Киева не так много, отметил замдиректора Института Дальнего Востока РАН, экономист Андрей Островский.

Гонконгское издание South China Morning Post накануне опубликовало материал, в котором утверждалось: Владимир Зеленский может обратиться за помощью к Китаю, чтобы спасти экономику Украины, которая «отчаянно нуждается» в любых инвестициях. По мнению издания, уже к 2020 году Пекин обойдёт Москву в роли крупнейшего торгового партнёра Киева.

По оценке Островского, Китаю может быть интересно инвестировать в Украину в рамках проекта «Один пояс, один путь», чтобы открыть какой-то порт по типу «Одессы» для продвижения грузов. «Их также могут заинтересовать полезные ископаемые, ресурсы, украинский чернозем», – пояснил экономист.

Однако чтобы Украине войти в «Один пояс, один путь», нужны средства, которых у Киева нет, отметил экономист. «Украина должна заявить какой-то проект инфраструктурный, чтобы китайцы заинтересовались и вложили деньги. Но у Украины сейчас денег на проект нету», – сказал Островский.

По его словам, «Порошенко пытался прогнать караван по второму среднему маршруту в рамках «Одного пояса, одного пути» через Каспийское море, Казахстан, порт Актау». «Но ему там насчитали такие деньги, что Украина после этого перестала обращаться», – добавил эксперт.

Он также усомнился в том, что Пекин обойдёт Москву в роли крупнейшего торгового партнёра Киева. Оборот Пекина и Киева также не сможет сравняться с китайско-российским, считает эксперт. «У Китая и России торговый оборот 107 млрд за прошлый год. У Украины с Китаем никогда не было такого оборота. И с экономическим потенциалом Украины вряд ли когда-нибудь будет», – отметил экономист.

Отчасти с Островским солидарна китаист Розалия Варфаловская: «Если это будет выгодно Китаю, он будет там. Китаю на Украине может быть интересно инвестировать в компании машиностроения. На Украине было и самолетостроение развито и другие производства. Если Украина может еще что-то из этого реанимировать, конечно, это было бы Китаю интересно. Морские пути Украины, Одесса», – завила газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Розалия Варфаловская.

Помимо промышленности, Китай может заинтересоваться украинским сельским хозяйством, считает эксперт: «На Украине, как говорится, палку воткнешь, и она растет. И Китай очень заинтересован в продуктах питания».

Варфаловская отметила, что инвестиции Китая могут спасти украинскую экономику, пребывающую в ужасном состоянии. «Китай может очень серьезно помочь Украине. Но все таки ведущим партнером у Китая остается Европа и США, несмотря на торговые войны. Отношения Китая и Украины могут быть дружеские хорошие, но все зависит от экономических интересов. Если Украина будет себя вести цивилизованно, то Китай может работать с ней», – сказала Варфаловская.