Рособоронэкспорт назвал объемы поставок с начала года

Гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев заявиил, что предприятие поставило иностранным заказчикам продукцию на 5,7 млрд долларов.

«С начала года мы поставили инозаказчикам продукции на 5,7 млрд долларов. Как один из лидеров оружейного экспорта в мире, мы сегодня не только отслеживаем и следуем глобальным трендам, но и сами формируем уникальные для рынка направления работы, в том числе и финансовые механизмы внешнеторговой деятельности», – цитирует пресс-служба «Рособоронэкспорта» Михеева, передает РИА «Новости».

Гендиректор добавил, что проходящий в России Петербургский международный экономический форум – это лучшая площадка для демонстраций компетенций компании лидерам мнений российской и мировой экономики.

«В эти дни планируем обсудить с ними реализацию текущих задач и развитие бизнеса в новых экономических реалиях», – подчеркнул глава «Рособоронэкспорта».

В марте в Ростехе сообщили, что в 2018 году «Рособоронэкспорт» установил рекорд по поставкам, они достигли показателя в 13,7 млрд долларов.

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