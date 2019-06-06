Зеленский назвал главный талант журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил журналистов за то, что они «не дают расслабиться» и «заставляют держать себя в тонусе».

Глава государства на своей странице в Facebook поздравил журналистов с профессиональным праздником.

«У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. Заставляете всегда держать себя в тонусе. За это я вас благодарю. Большое спасибо», – написал украинский президент.

Также Зеленский призвал работников СМИ продолжать работать в том же духе.

«Продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому – ни нынешним, ни бывшим, ни будущим. За вами должна быть правда, только правда и ничего, кроме правды. С днем журналиста», – добавил президент.

Ранее в конкурсе на должность пресс-секретаря Украины победила журналистка Юлия Мендель.

Напомним, Зеленский объявил конкурс на пост пресс-секретаря, чтобы занять его кандидату нужно знать три языка, включая украинский и английский, и иметь опыт в журналистике и публичной сфере. В итоге на эту должность было подано более трех тысяч резюме.

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