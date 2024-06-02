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Израиль рекомендовал своим гражданам избегать поездок на Мальдивы
Израильские власти посоветовали своим гражданам не ездить на Мальдивы, а также покинуть их в случае нахождения там, сообщили в израильском министерстве иностранных дел.
МИД в свете решения правительства Мальдивских островов запретить въезд людям с израильскими паспортами рекомендовал гражданам Израиля избегать любых поездок в эту страну, передает РИА «Новости».
Эта рекомендация распространяется на лиц с двойным гражданством. Тем, кто уже находится на Мальдивах, рекомендуется выехать оттуда, так как если эти люди попадут в беду, «им будет сложно помочь».
Напомним, власти Мальдивской Республики объявили о вводе запрета на въезд в страну для израильских граждан.