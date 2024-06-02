На Мальдивах решили запретить въезд гражданам Израиля

Tекст: Алексей Дегтярев

Кабинет министров рекомендовал запретить владельцам израильских паспортов въезд на Мальдивы, президент страны решил ввести этот запрет, передает ТАСС со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Также будет создан комитет в правительстве для надзора за этими действиями.

Кроме того, Муиззу решил назначить спец посланника по оценке потребностей палестинцев и организовать кампанию по сбору средств для оказания помощи Палестине.

В стране планируют провести общенациональный митинг с лозунгом «Мальдивцы солидарны с Палестиной».