Лолиту обязали заплатить за услуги ЖКХ 720 тыс. рублей

Басманный суд Москвы удовлетворил иск ТСЖ «Большие Каменщики», взыскав с певицы Лолиты Милявской более 720 тыс. рублей, которые она задолжала за оплату услуг ЖКХ.

«Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с Милявской задолженность по оплате за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги в размере 609 тыс. 842 рублей, пени в размере 100 тыс. рублей и расходы по уплате государственный пошлины 10 тыс. 781 рублей, а всего 720 тыс. 624 рублей», – передает агентство «Москва» решение судьи Ирины Гусевой.

В остальной части иска отказано.

Отмечается, что заседание неоднократно откладывалось, а сама певица пришла в суд только на первое заседание – далее ее интересы представляли адвокаты.

«Я поставила счетчик проверять тепло, которое нам подают, каждый раз я получала некачественные услуги. У меня в квартире холодно, у меня 17 градусов при минусовой температуре. Я все оплачиваю исключительно по счетчикам, оплачены вода, свет, все расходы. У меня есть все квитанции. Я дисциплинированный человек. Перед государством я чиста абсолютно, налоги оплачиваю. Я боюсь нарушения закона, но хочу уважительного отношения», – заявляла она.

ТСЖ просило взыскать с артистки задолженность за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги.

Милявская говорила, что не собирается «кормить» ТСЖ, которое у нее «ворует», так как эти средства она может потратить более продуктивно.