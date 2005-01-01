На Лолиту подали в суд из-за крупного долга по ЖКХ

Товарищество собственников жилья «Большие Каменщики» потребовало взыскать с певицы Лолиты Милявской около 760 тыс. рублей задолженности по ЖКХ, сообщает пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Царева сообщила, что исковое заявление было зарегистрировано 15 января 2019 года, передает Агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что долг и пени накопились за разные периоды, начиная с 2014 года.

Ранее артистка выиграла суд против ТСЖ «Таганская площадь», сотрудники которого требовали погасить долг за коммунальные платежи в размере около 500 тыс. рублей.

Также на исполнительницу подавали в суд крымские организаторы концертов.