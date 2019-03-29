Лолита объяснила отказ платить ТСЖ

Певица Лолита Милявская заявила, что не собирается «кормить» ТСЖ, которое у нее «ворует», так как эти средства она может потратить более продуктивно.

Милявская в пятницу присутствовала на заседании в Басманном суде, где рассматривалось ее дело о неуплате долгов ЖКХ, передает радиостанция «Говорит Москва».

Певица сообщила, что суд решил перенести заседание на полтора месяца, так как она затребовала от своих оппонентов из ТСЖ большое количество документов.

«Я сегодня судье сказала: «Мне не падают деньги с неба». И 700 тыс. рублей я могла бы потратить куда продуктивнее. Это, например, одна треть съемок клипа. Я что должна кормить ТСЖ, которое ворует у меня?», – заявила Милявская.

Она добавила, что «судьи по-разному относятся к шоу бизнесу, у них есть свое мнение об артисте», и представитель звезды «может рассказывать что угодно», однако «когда ты сам в суде выступаешь, это (...) имеет значение».

«Я привожу факты, которые реально существуют в моем доме. Это 10 или 11 суд и на всех заседаниях я была, потому что это дело чести», – указала артистка.

По словам Милявской, многие считают, что на работников шоу-бизнеса «деньги падают с неба, они с жиру бесятся, ничего не делают и не хотят платить».

«Нет! У меня вся коммуналка оплачена», – подчеркнула она.

Напомним, исковое заявление подано товариществом собственников жилья «Большие Каменщики». ТСЖ просит взыскать с артистки задолженность за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома и коммунальные услуги. Речь иднт о сумме 760 тыс. рублей.