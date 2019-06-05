Канделаки назвала возможную поездку Калви на ПМЭФ «лютым троллингом»

Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что организация поездки основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) станет «лютым троллингом», который «закономерно разойдется на мемы».

«Майкл Калви, сидящий под домашним арестом, может посетить ПМЭФ-2019. Наверное, можно было бы иронизировать и говорить о том, что ФСИН обеспечивает широкое международное присутствие бизнеса на ПМЭФ. Привозит, так сказать, на форум крупных инвесторов. Даже пропуска таким гостям не нужны, браслет на ноге всю бигдату соберет», – написала Канделаки в телеграм-канале.

Однако, она заметила, что российская правоохранительная система, «к сожалению, является неоднозначной частью инвестиционного климата».

«По идее, она должна обеспечивать неприкосновенность частной собственности и пресекать любые попытки использования себя в качестве инструмента для сведения счетов. Мы живем в эпоху конкуренции территорий за международные инвестиции. Справедливость и безопасность – аргументы, которые позволяют эту конкуренцию выигрывать. А автозак на парковке ПМЭФ – так себе реклама», – добавила Канделаки.

По ее словам, в условиях, когда инвестиционный климат России «находится на уровне вечной мерзлоты, решение привезти американского инвестора на форум в наручниках и водить его по павильонам в сопровождении сотрудников ФСИН» выглядит как «лютый троллинг». Канделаки также предположила, что такое событие «закономерно разойдется на мемы».

«Прежде чем принимать такие решения, логично было бы разобраться: что же за месседж мы хотим отправить миру таким решением», – добавил журналистка.

Ранее стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) готова организовать поездку основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), если получит соответствующее уведомление следствия, передает «Интерфакс».

В феврале Калви и еще четырех сотрудников Baring Vostok задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель фонда отвергал эти обвинения, однако Басманный суд Москвы арестовал его и отправил в СИЗО. Позже бизнесмен был переведен под домашний арест.