Лавров усомнился в качестве советников Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что качество советников президента США Дональда Трампа вызывает вопросы в связи с заявлениями американского лидера о выводе Россией «своих людей» из Венесуэлы.

Глава МИД добавил, что Россия никого о выводе россиян не уведомляла, а такое заявление со стороны США является «фейком», передает РИА «Новости».

«Я удивился, когда прочел. Мы никого не уведомляли. Он, видимо, прочел статью в The Wall Street Journal, которая уже была прокомментирована и корпорацией Ростех, и нашим министерством. Там были упомянуты какие-то тысячи российских специалистов, которых теперь оттуда убрали», – сказал Лавров.

По его словам, Россия «никогда не скрывала» обслуживания российскими экспертами техники, которую в Венесуэлу поставили в соответствии с подписанными много лет назад легитимными контрактами.

«Называлась цифра: 95 экспертов, которые в последний раз летали туда и выполняли очередные регламентные работы, необходимые в рамках наших обязательств по этим контрактам. Откуда взялась информация, что мы «доложили» американцам о том, что мы оттуда выводим наших специалистов, я даже представить не могу. Но это вызывает у меня вопросы относительно качества тех советников, которые кладут информацию на стол президенту США», – подчеркнул Лавров.

Помощник российского президента Юрий Ушаков также сказал, что заявление Трампа о выводе россиян из республики, вероятно, базируется на домысле.

«Наши специалисты присутствуют там в контексте реализации соответствующих программ военно-технического и экономического сотрудничества. И сколько их на данный момент, я просто не знаю», – рассказал Ушаков.

Он отметил, что Россия не комментирует вопросы своего сотрудничества с другими государствами.

«Нет, мы на эту тему ничего никому не сообщаем. Мы сотрудничаем на двусторонней основе. Наш, так сказать, конкретный вопрос двустороннего сотрудничества, естественно, он особо не комментируется вовне», – сообщил помощник президента.

«Вы знаете, там лимитированное количество наших представителей, если их в какой-то момент было 90 человек, а стало, к примеру, там 80, я не знаю, стоит ли это комментировать на уровне президента? Если настолько это важная тема, то, наверное, стоит комментировать, если нет, то не стоит», – добавил Ушаков.

Ранее Кремль сообщил, что не уведомлял США о выводе специалистов из Венесуэлы.

Напомним, в США заявили о резком сокращении числа российских военных советников в Венесуэле. Позже эту информацию разместил в соцсетях Трамп.