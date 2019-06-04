Кремль не уведомлял США о выводе специалистов из Венесуэлы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Россия не уведомляла США о выводе технических специалистов из Венесуэлы.

Представитель Кремля пояснил, что американский лидер Дональд Трамп, говоря о выводе российских специалистов из латиноамериканской страны, опирается на публикации в СМИ.

«По всей видимости, это косвенная ссылка на какие-то газетные источники информации. Потому что с российской стороны каких-то официальных посланий на сей счет не было, да и не могло быть», – отметил Песков, передает ТАСС.

Ранее американские СМИ заявили, что число российских военных советников в Венесуэле сократилось, также утверждалось, что за последние месяцы число специалистов Ростеха в этой стране снизилось примерно с тысячи до нескольких десятков.

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию об отзыве военных специалистов.

Заявления Трампа комментировали в Госдуме и Совете Федерации.