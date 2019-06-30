США отказались амнистировать Huawei

Решение американского президента Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке не является безоговорочной амнистией компании Huawei, заявил глава национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу в эфире телеканала Fox News.

Об этом Кудлоу заявил, комментируя обещание сенатора от штата Флорида Марко Рубио и ряда других республиканцев о решимости совместно с представителями Демократической партии добиваться возобновления всех санкций против Huawei, отмененных Трампом.

«Я ценю их озабоченность в отношении национальной безопасности [США], президент разделяет такую точку зрения. Но это не является всеобщей амнистией Huawei», – приводит его слова ТАСС.

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Кудлоу отметил, что минторг США временно предоставит ряд дополнительных лицензий на «поставку товаров самого общего назначения». «Например, некоторые производители микропроцессоров в США продают продукцию категории, которая без ограничений доступна в других странах», – сказал он, подчеркнув, что такие случаи не затрагивают нацбезопасность США.

Напомним, Трамп по итогам переговоров с Си Цзиньпином заявил, что разрешит китайской компании Huawei приобретать американскую продукцию.