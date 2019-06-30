Пушков объяснил Украине значимость России для ПАСЕ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

«Глава МИД Украины твердит об «измене Европы» в ПАСЕ. А он ожидал, что европейцы будут бесконечно поддерживать Киев в его полубезумной дипломатии», – написал сенатор в Twitter.

«Но Россия важна для Европы в силу своего веса и потенциала. Киеву пора это осознать. Пора менять главу МИД. Пора менять дипломатию», – добавил Пушков.

В среду ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после решения ПАСЕ Киев отозвал посла при Совете Европы для консультаций.