Возбуждено дело о миллиардных хищениях в «Тольяттиазоте»

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России возбудило уголовное дело о мошенничестве и уклонении от уплаты многомиллионных налогов сотрудниками «Тольяттиазота» и его дочерних компаний, а также аффилированного «Тольяттихимбанк».

В зависимости от роли фигурантов Владимиру Махлаю, Александру Макарову, Евгению Королеву, Александру Коренченко, Александру Попову, Сергеюй Махлаю, Ольге Камашевой, Алексею Виноградову, Ксении Балашовой, Андрею Мизгиреву, Людмиле Милосердовой, Эндрю Циви и другим их соучастникам инкриминируются организация преступного сообщества и участие в нем, мошенничество и уклонение от уплаты налогов, говорится на сайте СК.

По данным следствия, с 2002 по 2004 годы в Тольятти указанные лица вместе с другими неустановленными лицами оказались в составе созданного в 1997 году преступного сообщества, которое возглавлял Владимир Махлаев. Преступное сообщество систематически завладевало чужим имуществом (включая принадлежащее «Тольяттиазот») и уклонялось от налогов в особо крупном размере.

Одному из активных участников преступного сообщества Попову, который являлся председателем правления АКБ «Тольяттихимбанк», предъявили обвинение.

«По данным следствия, Попов в соучастии с другими членами преступной организации Махлая в 2005-2009 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие ОАО «Тольяттиазот» объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд рублей, в 2008 году уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320 млн рублей, подлежащих уплате ООО «Родничок» и ООО «Контаз», в 2009-2010 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие ОАО «Тольяттиазот» земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Следствие собирается предъявить обвинения остальным фигурантам уголовного дела в ближайшее время.

Ранее СК смог предотвратить вывод за границу порядка 8 млрд рублей, которые предназначались отстраненному от должности председателю совета директоров ОАО «Тольяттиазот» Сергею Махлаю и экс-гендиректору предприятия Евгению Королеву.

В 2014 году в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями заочно были арестованы и объявлены в международный розыск сын и отец Махлаи, Королев и два швейцарских партнера владельцев предприятия – руководитель компании Ameropa AG Андреас Циви и глава фирмы Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт.