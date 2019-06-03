Осужден телохранитель организатора энергоблокады Крыма

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3 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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В войне с С-400 США несут огромные потери

Нарендра Моди и Реджеп Эрдоган не откажутся от заключенных с Путиным соглашенийФото: GIANLUIGI GUERCIA/EPA/ТАСС
Ничто так хорошо не иллюстрирует неудачи политики сдерживания России, как попытка давить на нас через трубопроводы и торговлю оружием, особенно С-400. Сорвали строительство «Южного потока» – получили «Турецкий поток», пытались сорвать поставки С-400 Турции – улучшили связи Москвы и Анкары. Теперь пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Индию и внести смуту между Россией и Ираном. Результат будет прямо противоположный ожиданиям США. Подробности...
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Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
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Кернес бьёт Зеленского его же оружием

Полиция не стала мешать агрессии против памятника маршалу ЖуковуФото: РИА Новости
Снос памятника Жукову в Харькове только внешне выглядит как традиционный вандализм украинских националистов. Стоит приглядеться к тому, когда был поставлен монумент и во время каких политических событий он был снесен. Случай лишь кажется рядовым, но на самом деле прямо связан с предстоящими выборами в украинский парламент.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Климатическая бомба в головах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...
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Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Правительство одарило нас чудесным термином – «срок дожития», и независимо от того смысла, который вкладывает в эти слова российская бюрократия, они звучат как приговор нынешнему обществу. Подробности...
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Между Конституцией и севрюжиной с хреном

Алексей Алешковский, сценарист
Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и в первую очередь для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...
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      Россию и Китай соединил новый мост

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            Осужден телохранитель организатора энергоблокады Крыма

            3 июня 2019, 11:11

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Кировский районный суд Крыма вынес приговор 25-летнему жителю полуострова Эдему Кадырову по обвинению в участии в незаконном украинском национальном батальоне, сообщила пресс-служба крымского УФСБ.

            «Кировский районный суд Республики Крым признал Эдема Кадырова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы и одного года ограничения свободы», – сообщила спецслужба, передает РИА «Новости».

            Следователи установили, что Кадыров в 2016 году стал членом запрещенного «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана». Этим формированием руководил один из организаторов энергоблокады Крыма Ленур Ислямов.

            Батальон действовал в приграничных районах Херсонской области Украины, осужденный проходил там спецподготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием.

            Эдем Кадыров занимался личной охраной Ислямова, выполнял поставленные им задачи, строил сооружения и заграждения у российско-украинской границы, досматривал транспорт, пересекающий границу.

            «По возвращении в Крым Эдем Кадыров, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом», – подчеркнули в ведомстве.

            Подозреваемого задержали в январе сотрудники ФСБ. Ему инкриминировали ст. 208 УК РФ – участие в незаконном вооруженном формировании.

            «В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства», – заключили в ведомстве.

            В марте 2018 года Ислямов, инициировавший блокаду Крыма, рассказал о планах препятствования движению транспорта по Крымскому мосту.

            Летом 2016 года сообщалось, что Ислямов готовил диверсию в Керченском проливе для разрыва паромного сообщения между полуостровом и материковой Россией. В последний момент операция была сорвана по техническим причинам: из-за поломки одного из кораблей, которые под видом рыбацких должны были выйти в море и выполнить операцию по блокированию пролива.


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