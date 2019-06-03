Осужден телохранитель организатора энергоблокады Крыма

Кировский районный суд Крыма вынес приговор 25-летнему жителю полуострова Эдему Кадырову по обвинению в участии в незаконном украинском национальном батальоне, сообщила пресс-служба крымского УФСБ.

«Кировский районный суд Республики Крым признал Эдема Кадырова виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы и одного года ограничения свободы», – сообщила спецслужба, передает РИА «Новости».

Следователи установили, что Кадыров в 2016 году стал членом запрещенного «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана». Этим формированием руководил один из организаторов энергоблокады Крыма Ленур Ислямов.

Батальон действовал в приграничных районах Херсонской области Украины, осужденный проходил там спецподготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием.

Эдем Кадыров занимался личной охраной Ислямова, выполнял поставленные им задачи, строил сооружения и заграждения у российско-украинской границы, досматривал транспорт, пересекающий границу.

«По возвращении в Крым Эдем Кадыров, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие в НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом», – подчеркнули в ведомстве.

Подозреваемого задержали в январе сотрудники ФСБ. Ему инкриминировали ст. 208 УК РФ – участие в незаконном вооруженном формировании.

«В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства», – заключили в ведомстве.

В марте 2018 года Ислямов, инициировавший блокаду Крыма, рассказал о планах препятствования движению транспорта по Крымскому мосту.

Летом 2016 года сообщалось, что Ислямов готовил диверсию в Керченском проливе для разрыва паромного сообщения между полуостровом и материковой Россией. В последний момент операция была сорвана по техническим причинам: из-за поломки одного из кораблей, которые под видом рыбацких должны были выйти в море и выполнить операцию по блокированию пролива.