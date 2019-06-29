Организаторы «Тавриды» объяснили спектакль с целующимися юношами

Арт-директор проходящего в Крыму форума «Таврида» Сергей Хоменок рассказал о «подставе» со спектаклем, в котором показали целующиеся однополые пары.

«Сегодня мне очень грустно! Пять лет участвую в создании самого творческого форума в стране, форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». У нас побывали тысячи участников, а это взрослые люди 18+ – в большинстве замечательные, добрые, талантливые, профессиональные. Мы работаем с десятками самых разных культурных организаций, мы доверяли всецело и участникам и партнерам, старались и стараемся не вмешиваться в их творчество. Но случилась самая настоящая «подстава»! И интернет ее воспел», – написал он в Instagram.

«Один из партнеров смены, фестиваль-школа «Территория» организовывал маленькую лабораторию, всего лишь одну из 11 школ на театральной смене, позвал туда одиозных экспертов Илью Ромашко и Евгения Старцева, те поставили эпатажный номер с минутным провокационным действием которого не было в предварительном сценарии, и он взорвал интернет», – рассказал Хоменок.

«Драма в том, что все это случилось, когда мы уже завершили смену, подвели итоги, порадовались, а было чему – смена «Год театра» была суперской, много ярких и позитивных постановок... Но ночь темна, и на одной из сцен площадки был показан этот, на мой взгляд странный, итог их работы. Складывается ощущение, что «Территория» в этой постановке явно рассчитывала на «хайп» под зонтиком «Тавриды», и она его получила, а на нас вылили тонны дерьма», – отметил он.

«Все это сильно похоже на плевок в спину. Мы не ждали его, а кто когда ждет? Нашим доверием злоупотребили, понятно, что есть разные взгляды на современный театр, но я за уместность, а не грязь. На «Тавриде» – свобода творчества, но зачем паразитировать на талантливой молодежи? Лично мне непонятно...» – признался арт-директор.

Telegram-канал «Медиатехнолог» обратил внимание, что провокационный номер показали воспитанники школы «Гоголь-Центра». Автор канала отметил, что, приглашая эту школу, «нужно быть готовым к таким провокациям и предупреждать их, то есть иметь своего человека на «пульте», который вовремя выключит свет и звук».

По словам главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, произошедшее на форуме является «крайне неприятной ситуацией».

«Я сам несколько раз бывал на «Тавриде», всегда с удовольствием, и очень надеюсь, что подобные провокации повторяться не будут. Пусть те, кто отвергают разделяемые большинством традиционные ценности, экспериментируют в других местах, а не там, где собирается наша талантливая молодежь. И пусть не делают этого исподтишка, в надежде сорвать очередной «хайп», причем за государственный счет. Мне лично, как и большинству родителей, очень бы не хотелось, чтобы мои дети стали пусть даже зрителями подобных экзерсисов от псевдоискусства», – написал он в своем Telegram-канале.

«Полагаю, что не стоит строить конспирологических версий. Лучше дождаться тех мер, которые несомненно будут приняты представителями государственной власти для недопущения таких вещей в будущем», – добавил Легойда.

Напомним, на закрытии театральной смены молодежного форума «Таврида» показали провокационный спектакль от Gogol School. Постановка состояла из нескольких монологов, которые сопровождались театрализованным представлением. Под песню «Трава у дома» группы «Земляне» сначала целовались несколько пар молодых девушек, затем они покинули сцену, оставив двух парней, которые в ходе представления также намекнули на поцелуй. Видео распространилось в социальных сетях и стало причиной скандала.