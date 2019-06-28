Журналист Financial Times поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Журналист The Financial Times Лайонел Барбер рассказал о своих впечатлениях от интервью с российским президентом Владимиром Путиным.

Барбер в эфире радиостанции LBC сообщил, что Путин – спокойный и собранный человек, он «умеет видеть собеседника насквозь», передает РИА «Новости».

Президент России, по его мнению, уклончивый человек, который «может подколоть оппонента, и знает, как заставить тебя бояться».

Он также рассказал о совершенной в ходе интервью ошибке.

«Я совершил ошибку. <...> Смотря сквозь меня, он сказал: «Хм, мы так ладили, все шло так хорошо», – пояснил Барбер.

Журналист добавил, что интервью в целом прошло в дружелюбной атмосфере.

Напомним, Путин дал интервью The Financial Times в ходе саммита G20 в Японии.