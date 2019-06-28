Путин пошутил над британским журналистом

Президент Владимир Путин пошутил над главой московского бюро британской газеты The Financial Times Генри Фоем, задавшим российскому лидеру вопрос о том, считает ли он религию опиумом для народа.

«Я чувствую, что Вы далеки от религии, потому что уже без пятнадцати час ночи по московскому времени, а Вы все продолжаете меня мучить. Как у нас говорят, креста на Вас нет», – сказал Путин. Текст интервью, которое российский лидер дал британскому изданию в преддверии саммита G20 в Осаке, опубликован на сайте Кремля.

Вопрос журналиста о религии прозвучал после того, как российский лидер напомнил, что современный мир основан на библейских ценностях. «Даже атеисты, но мы все живем в этом мире. Можно об этом не вспоминать каждый день и не ходить в церковь, там лоб не бить об пол, показывая, какой ты христианин или мусульманин, или иудей, но в душе, в сердце должны быть какие-то основополагающие человеческие правила и моральные ценности», – сказал глава государства.

Путин отметил, что традиционные ценности стабильнее и важнее современных так называемых либеральный идей, которые изживают себя.

Кроме того, в интервью президент России прокомментировал историю с отравлением Сергея Скрипаля, оценил успехи России в Сирии и высказался относительно методов Дональда Трампа в политике.

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