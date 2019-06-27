МАК назвал окончательную причину крушения Ан-148 в Подмосковье

Ошибочные действия экипажа оказались одной из причин крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году, сообщает Межгосударственный авиационный комитет.

«Катастрофа самолета Ан-148-100В RA-61704 произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости, вызванных обледенением (закупоркой льдом) всех трех ППД», – приводит РИА «Новости» отчет МАК.

Отмечается, что обледенение привело к потере контроля за параметрами полета самолета. В итоге его перевели на пикирование. После этого произошло столкновение с землей.

«Авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете», – говорится в документе.

В июне прошлого года следователи также подтвердили, что основная версия крушения самолета Ан-148 – неверные действия экипажа.

Самолет Ан-148, летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

Из расшифровки разговоров экипажа следовало, что причиной катастрофы стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.

После крушения Ан-148 Ространснадзор приостанавливал эксплуатацию самолетов этой модели.

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