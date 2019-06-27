МАК назвал окончательную причину крушения Ан-148 в Подмосковье

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27 июня, четверг | Последнее обновление — 19:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Захарова объяснила «непонятливому» Зеленскому необходимость посредников
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На рынке оружия меняются правила
Почему Россия победила в ПАСЕ
Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС
Россия сообщит НАТО о неприятном
Что привело к трагедии Ан-24
Скрытая жизнь настоящих инноваций
Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций НИУ ВШЭ
Цифровизация, рост производительности труда, увеличение несырьевого экспорта – эти намерения превратятся в реальный результат, только если будут опираться на средние компании, сделавшие инновации краеугольным камнем своей стратегии. Подробности...
Донбасский ад и рай Захара Прилепина
Денис Гуцко, писатель
Читая про «некоторых, которые не попадут в ад» Захара Прилепина, я ловил себя на странном чувстве зависти – к ним. Не потому, что автор меня перевербовал. Эти люди могут – и сделали в своей жизни ясный, однозначный выбор – и пошли за ним. Подробности...
Украинцы, да очнитесь же!
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
История, леденящая кровь. Поверить в это невозможно. Поэтому я и не поверила. А потом пришлось. Украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах. Подробности...
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Ан-24 аварийно сел в Бурятии
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадалиПодробности...
Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России
В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкойПодробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон
Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и РоссииПодробности...
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