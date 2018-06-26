В СК подтвердили основную версию крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Следователи подтвердили, что основная версия крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» 11 февраля – неверные действия экипажа, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она сообщила, что председатель СКР Александр Бастрыкин во вторник лично обследовал зону крушения самолета, где заслушал доклад сотрудников Главного управления по расследованию особо важных дел СК об обстоятельствах авиакатастрофы. По словам Петренко, которые приводятся на сайте СКР, удалось установить посекундную историю полета.

«Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование», – говорится в сообщении СК.

В результате этих действий угол наклона судна оказался превышен, самолет потерял управляемость.

«Таким образом, подтвердилась основная версия крушения – неверные действия экипажа», – заявила Петренко.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту погибли.

Специалисты расшифровали разговоры экипажа самолета Ан-148 перед крушением. Причиной катастрофы стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.