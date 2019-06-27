Стало известно о крупном контракте МВД с «Рольфом»

МВД России планирует купить около 542 патрульных автомобилей на общую сумму более 978 млн рублей у автодилера «Рольф».

«Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ планирует закупить 542 патрульных автомобиля стоимостью 1 млн 805 тыс. каждый. Общая сумма контракта составляет 978 млн 310 тыс. рублей», – сказано в документах на сайте госзакупок, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, автомобили будут поставлены в подразделения ведомства в Москве и Московской области.

ООО «Рольф» было единственным участником торгов на аукционе, посвященном приобретению патрульных машин, следует из протокола рассмотрения заявки на участие. Уточняется, что решение о допуске компании к участию в закупке было принято единогласно всеми членами аукционной комиссии.

Ранее сообщалось, что СК начал обыски в нескольких центрах крупнейшего в России автодилерского холдинга «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге.

Позже стало известно, что против основателя компании Сергея Петрова и ряда руководителей компании возбуждено дело о махинациях на 4 млрд рублей. Однако сам Петров заявил, что не намерен возвращаться в Россию.