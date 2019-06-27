Министр обороны Грузии увидел в России постоянную угрозу

Со стороны России «существует ежедневная угроза», заявил в интервью грузинскому Первому каналу министр обороны Грузии Леван Изория, находящийся в Брюсселе на встрече глав военных ведомств стран–членов и партнеров НАТО.

«Мы всегда публично говорим, что в условиях, когда 20% страны оккупированы Россией, существует ежедневная исходящая от России угроза», – приводит его слова «Интерфакс».

Изория добавил, что оборонная концепция Грузии направлена на то, чтобы максимально своими силами обеспечить предотвращение этих «угроз».

Глава военного ведомства республики отметил, что сотрудничество с Североатлантическим альянсом гарантирует безопасность грузинских граждан.

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Напомним, из-за начавшихся антироссийских акций в Грузии президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

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