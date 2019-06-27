Названы марки авто, которые чаще всего прячут номера при парковке

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27 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:48  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Советские улицы побеждают в украинской «войне переименований»

Крупнейшим проспектам Киева вернут прежние названия Фото: futuramaks/Youtube
«Националисты угрожают мне физической расправой, называют «пятой колонной», «агентом Кремля» и постоянно пишут доносы в правоохранительные органы», – заявила газете ВЗГЛЯД киевская правозащитница Елена Бережная. Она рассказала о том, как ей удалось добиться решения суда об отмене переименования проспектов Киева в честь Шухевича и Бандеры. Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Украинцы, да очнитесь же!

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
История, леденящая кровь. Поверить в это невозможно. Поэтому я и не поверила. А потом пришлось. Украинские моряки Киеву нужны исключительно в России! Как очередной инструмент шантажа и аргумент обвинения Москвы во всех своих бедах. Подробности...

Дело сестер Хачатурян – сложнейший правовой и этический узел

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Пора бы уже привыкнуть и относиться философски к тому, что общественная дискуссия на абсолютно любую тему – вплоть до рецепта окрошки – способна превратиться в беспощадный и бескомпромиссный холивар, в котором стороны пленных не берут. Подробности...
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Грузинские турбоактивисты загнали страну в угол

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Нельзя проклинать страну и ждать оттуда туристов, нельзя оскорблять делегатов и представителей этой страны – и при этом утверждать, как приятно приезжать в гости. Это инфантилизм, настоящий национальный инфантилизм. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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      Ан-24 после аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
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      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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            Названы марки авто, которые чаще всего прячут номера при парковке

            27 июня 2019, 13:39

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Водители автомобилей Mercedes и BMW чаще всего прячут номера при парковке в Москве, сообщила пресс-служба Администрации парковочного пространства.

            В сообщении ведомства указывается, что «чаще всего во время парковки закрывают государственные регистрационные знаки водители премиальных марок авто», передает РИА «Новости».

            Например, «с января 2019 года было выявлено 1,7 тыс. Mercedes и 1,6 тыс. BMW с номерами, закрытыми посторонними предметами».

            Подобные действия не помогают автомобилистам избежать штрафов, так как пешие инспекторы освобождают номера машин, стоящих на платных парковках, от посторонних предметов и проверяют оплату.

            Таким образом, те, кто скрывают госзнаки, все равно получают штраф за неоплату парковки.

            Ранее сообщалось, что за оплатой парковок в Москве начали следить инспекторы на роликах.


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