Названы марки авто, которые чаще всего прячут номера при парковке

Водители автомобилей Mercedes и BMW чаще всего прячут номера при парковке в Москве, сообщила пресс-служба Администрации парковочного пространства.

В сообщении ведомства указывается, что «чаще всего во время парковки закрывают государственные регистрационные знаки водители премиальных марок авто», передает РИА «Новости».

Например, «с января 2019 года было выявлено 1,7 тыс. Mercedes и 1,6 тыс. BMW с номерами, закрытыми посторонними предметами».

Подобные действия не помогают автомобилистам избежать штрафов, так как пешие инспекторы освобождают номера машин, стоящих на платных парковках, от посторонних предметов и проверяют оплату.

Таким образом, те, кто скрывают госзнаки, все равно получают штраф за неоплату парковки.

Ранее сообщалось, что за оплатой парковок в Москве начали следить инспекторы на роликах.