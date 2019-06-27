Подозреваемый в причастности к парижским терактам задержан в Германии

Прокуратура Дрездена сообщила о задержании 39-летнего гражданина Боснии и Герцеговины, подозреваемого в причастности к терактам в Париже в 2015 году.

Подозреваемый попал в поле зрения саксонских правоохранителей в ходе расследования дела о контрабанде оружия, в которой участвовали два гражданина БиГ. В отношении мужчины действует европейский ордер на арест, выданный правоохранительными органами Бельгии. Он подозревается в причастности к террористической группировке и, в частности, к проведению терактов в Париже 13 ноября 2015 года.

Мужчина в настоящее время арестован, находится в предварительном заключении, делом о его экстрадиции в Бельгию занимается генпрокуратура федеральной земли Саксония-Ангальт, передает РИА «Новости».

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали «пояса смертников» у стадиона «Стад де Франс», где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале «Батаклан». В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.