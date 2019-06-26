Эрдоган не поверил в возможность санкций из-за С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что США не введет против Анкары санкций в связи с закупками турецкой стороной российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«В ходе моих переговоров с президентом США Дональдом Трампом мне не показалось, что они введут санкции из-за С-400. Об этом сообщают только нижестоящие официальные лица», – заявил Эрдоган во время пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Японию, где он должен участвовать в саммите G20.

По его словам, «страны-члены НАТО не должны вводить санкции в отношении друг друга», передает ТАСС.

Президент Турции также напомнил, что Анкара «ранее много раза заявляла, что контракт по С-400 является завершенным делом». Он подчеркнул, что Турция «уже находится в процессе поставки» российских ЗРС.

Ранее США назвали «очень вероятными» санкции против Турции из-за покупки российских С-400.