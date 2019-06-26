В Ставропольском крае опробуют федеральную культурную программу для школьников

В Ставропольском крае планируют опробовать федеральную программу, благодаря которой школьники будут дополнительно знакомиться с произведениями музыки, литературы и театра, нововведение начнет действовать с началом учебного года.

Проект стал результатом совместной работы министерства культуры РФ и министерства просвещения, передает портал Pobeda26.ru.

В нем примут участие восемь регионов России: республики Татарстан и Коми, Ставропольский край, Тульская, Ярославская, Пензенская, Саратовская и Новосибирская области.

Участие в программе будет добровольным. Дети получат дополнение к тем знаниям, которые им дадут в школе.

Министр культуры Владимир Мединский в феврале 2019 года предлагал включить культурные нормативы в школьную программу. По задумке за год они должны посетить определенное количество выставок, спектаклей и посмотреть несколько фильмов. После этого они должны поделиться впечатлениями от них в специальном дневнике.

Ранее сообщалось, что образцы народной культуры Ставрополья включат в программу «Живое наследие». Также напомним, что режиссер Антон Адасинский собирается подготовить на Ставрополье детскую версию «Божественной комедии».