Якутия собралась экспортировать в Китай варенье и украшения

В Якутске презентовали Харбинскую комплексную бондовую зону, на которой местные предприятия смогут осуществлять беспошлинную торговлю через электронные торговые площадки.

Руководитель Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии Александр Кондрашин заявил, что такие механизмы, как бондовые зоны, «позволяют значительно ускорить выход иностранной продукции на внутренний рынок, товарам не нужно проходить многие процедуры», «сертификация и таможенная очистка проходят за считаные секунды», передает портал NewsYkt.

Он добавил, Китай заинтересован в наличии бондовых зон, которые повышают конкуренцию на внутреннем рынке и дают ему развиваться в правильном направлении.

Экспортировать планируют «Саха чай» из кипрея узколистного в купажах, варенье из брусники и голубики, морс, алкогольную продукцию, ювелирные изделия.

Бондовая зона – это склад общего пользования, приписанный к определенной таможне, на котором ввезенные в страну товары хранятся под таможенным контролем, но без взимания ввозных таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость и акцизов, а также без применения к товарам лицензирования и квотирования на период хранения.

Ранее сообщалось, что Липецкая область серьезно нарастила экспорт сельскохозяйственной продукции.