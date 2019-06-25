Липецкая область серьезно нарастила экспорт сельскохозяйственной продукции

С начала 2019 года в Липецкой области увеличился объем экспорта, это позволило региону войти в тройку лучших экспортеров ЦФО. Выше в рейтинге находятся только Москва и Московская область.

С начала года на внешние рынки поставлено на 4,2% сельхозтоваров больше, чем за аналогичный период 2018 года. Объем экспорта растительного масла, преимущественно рапсового и подсолнечного, увеличился на 153%. Почти на 60% вырос экспорт зерновых, на 40% – дрожжей. На сегодняшний день продукция агропромышленного комплекса Липецкой области поставляется более чем в 60 стран мира, сообщает LipetskMedia.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Липецкой области действует региональный проект «Экспорт продукции АПК». Он направлен на увеличение объемов продукции агропромышленного комплекса, в том числе товаров с высокой добавленной стоимостью, путем технологического переоснащения отрасли, создания экспортно-ориентированной инфраструктуры, устранения торговых барьеров для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования сельскохозяйственных товаров.

В рамках соглашения с Министерством сельского хозяйства России по данному проекту Липецкая область в первом квартале текущего года более чем в четыре раза превысила плановые показатели по экспорту продукции АПК.