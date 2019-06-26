В Грозном стартовала первая в истории СКФО детская регата

Кубок Северного Кавказа имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова – первая в истории Северо-Кавказского Федерального округа детская парусная регата – стартовала в среду в Чечне.

Как сообщает «Российская газета», соревнования продлятся до 30 июня в акватории «Грозненского моря» (Чернореченское водохранилище), находящегося в черте Грозного.

В оргкомитете регаты сообщили, что за победу в Кубке будут бороться 90 юных яхтсменов из Чечни, Москвы и Подмосковья, Волгограда и Краснодарского края. Спортсмены будут соревноваться на одноместных яхтах, а призы будут разыграны в пяти возрастных категориях среди мальчиков и девочек.

«В акватории «Грозненского моря» свое мастерство продемонстрируют 39 лучших экстремальных спортсменов страны. Водное шоу подобного уровня состоится впервые и войдет в Книгу рекордов России», – заявили в Федерации парусного спорта республики.

Помимо соревнований для юных яхтсменов организаторы приготовили мастер-классы от участников и призеров Олимпийских игр– Георгия Шайдуко, Олега Хоперского и Татьяны Ларцевой, а также документалиста и участника нескольких экспедиций в Арктику и Антарктиду Ольга Стефанова.

Организаторами первой детской регаты и фестиваля выступили мэрия Грозного и Федерация парусного спорта Чечни.