Мэр Тбилиси сделал заявление по поводу безопасности туристов из России

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти Грузии обеспечивают безопасность как жителям страны, так гостям, в том числе и туристам из России.

«У нас обеспечена безопасность всех туристов и каждого нашего гражданина, в том числе туристов из России, потому что сфера туризма является важной для развития экономики нашей страны», – цитирует Каладзе ТАСС.

Он также уточнил: «У грузин нет никаких фобий по национальному признаку, и это подтверждает наша многовековая толерантная традиция. Мы гордимся нашей толерантностью, соответственно рядовой гражданин нашей страны не должен сталкиваться с какими-либо проблемами в России, а у российских туристов не должны возникать проблемы в нашей стране».

Кроме того, Каладзе с сожалением высказался о решении российских властей запретить авиасообщение между странами.

«Развитие туризма, усиление туристического направления являются очень важным для нашего города, страны, и те заявления, которые мы услышали о запрете посещения туристов, являются очень печальными», – добавил он.

Однако накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления премьер-министра Грузии о безопасности туристов, напомнил, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов и члены его делегации «тоже были гостями в прямом смысле этого слова и они не были в безопасности».

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Напомним, из-за начавшихся антироссийских акций в Грузии президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

После этого министр экономики Грузии назвала потерю россиян шоком для турсектора страны. Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил минэкономики и представителям туристического сектора доставлять российских туристов автобусами из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для России эти ограничения ощутимых убытков не несут, поэтому «отыгрывать назад» для нее смысла нет, пока Грузия не заплатит за поблажки.

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