Лавров объяснил, почему не стоит доверять словам Грузии о безопасности туристов

Грузия уверяет, что российские туристы в безопасности в этой стране, однако такие же гарантии предоставлялись делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, заметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы слышим, как премьер-министр Грузии (Мамука Бахтадзе) говорит, что все наши гости в безопасности. Но не надо забывать, что господин Гаврилов и члены его делегации тоже были гостями в прямом смысле этого слова и они не были в безопасности», – передает слова Лаврова ТАСС.

Он заметил, что не способствуют хорошему отношению к россиянам в Грузии и заявления президента этой страны Саломе Зурабишвили о том, что «Россия враг и оккупант».

Накануне Бахтадзе заявил, что Грузия безопасна для российских туристов. Президент Грузии также говорила о боязни потерять поток российских туристов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан в Грузию. Также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.