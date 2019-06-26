Рособрнадзор назвал сроки разработки компьютерных моделей ЕГЭ

На разработку и апробацию компьютерных форм ЕГЭ, которые включают использование интернета для поиска, уйдет около пяти лет, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

По словам директора Федерального института педагогических измерений Оксаны Решетниковой, в течении пяти лет специалисты будут разрабатывать перспективные разработки подходов к созданию компьютерных моделей. Также к работам будут привлечены различные технологические структуры, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что новая форма экзамена с использованием компьютера даст возможность включить в экзамен новые типы заданий, в частности эксперимент с использованием интерактивной модели, задания с видеофрагментами, мультимедийные источники, поиск информации в интернете.

В ведомстве также отметили, что компьютеризация экзаменов расширит возможности для автоматизированной проверки работ.

«Внедрение любых новаций в процедуру государственной итоговой аттестации возможно только после проведения неоднократных апробационных исследований и широкого профессионально-общественного обсуждения их результатов», – добавили в ведомстве.

Работы по переходу на компьютерные формы экзаменов уже начались, уточнили в Рособрнадзоре. Например, в настоящее время в ОГЭ по информатике уже представлены задания на работу с электронными таблицами.

Кроме того, в прошлом году были созданы новые компьютерные модели ОГЭ и ЕГЭ по информатике, которые проверяют практические навыки: поиск информации в интернете, работа с текстовым редактором, с электронными таблицами, создание презентаций.

Ранее газета «Известия» сообщила, что на ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете. Изменить процедуру приема экзамена позволит ее перевод в электронную форму.