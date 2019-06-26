Названо вооружение строящегося в Индии российского фрегата

Представитель индийской компании Goa Shipyard Limited (GSL), которая по российской лицензии построит два фрегата проекта 11356, на форуме «Армия-2019» сообщил, что корабли получат как российские, так и индийское вооружение.

«Преимущественно вооружение новых фрегатов будет состоять из образцов индийского производства, в число которых входят крылатые ракеты «Брамос», 76-миллиметровая морская пушка, два 30-миллиметровых зенитных автомата, две торпедные установки и реактивный бомбомет. Вместе с тем противовоздушную защиту корабля обеспечит российское оружие - зенитные ракетные комплексы «Штиль-1» и «Игла», – передает ТАСС слова представителя GSL.

По его данным, фрегат получит российские РЛС «Фрегат-М2ЭМ» и «Позитив-МЭ1.2», а вся остальная электроника будет индийского производства.

Напомним, в ноябре 2018-го года сообщалось, что «Рособоронэкспорт» и индийская компания Goa Shipyard Limited (GSL) договорились о строительстве в Индии двух фрегатов проекта 11356 класса «Адмирал Григорович».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД