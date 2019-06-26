Глава протокола Трампа отстранен от работы накануне саммита G20

Главу протокола администрации президента США Дональда Трампа Шон Лоулер отстранили от службы в преддверии саммита Большой двадцатки (G20) в Японии.

Два источника телеканала NBC сообщили, что Лоулер был снят со своего поста в связи с расследованием обвинений в «дискриминации и преследованиях», передает «Интерфакс».

Лоулер собирается подать в отставку после мероприятия в Осаке. При этом его подчиненные уже подали в отставку в знак протеста против поведения главы протокола. Что именно произошло между ними, неизвестно.

На саммите вместо Лоулера Трампа будет сопровождать его помощница Мэри-Кейт Фишер.

Лоулер был назначен Дональдом Трампом на должность главы протокола в сентябре 2017 года.