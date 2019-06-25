Мать «грабителя с газировкой» рассказала о своем сыне

Мурат Сабанов, подозреваемый в серийном отравлении и ограблении москвичей, собирался устроиться в полицию. Родным он заявил, что «просто хотел помочь» пострадавшим, рассказала его мать Анжела Сабанова.

«Мы общаемся с Муратом каждый вечер. Около недели назад он мне позвонил и сказал: «Мама, меня сегодня взяли». Я перепугалась, попросила рассказать. Он сказал, что проходил по бульвару и увидел троих или четверых пацанов. Они лежали без сознания на газоне, вещи были разбросаны. Мурат решил помочь, все вещи в одну кучку положил и быстро побежал за «Нарзаном» в магазин», – приводит ее слова «Московский комсомолец».

Сабанова, как он рассказал матери, сдал полиции «какой-то парень», когда он вернулся с «Нарзаном».

«Говорит: «Я думал, они меня вознаградят, а я наоборот попал в такую ситуацию – больше в жизни ни к кому не подойду». Рассказал, что эти мальчики в тяжелом состоянии. Его сутки продержали в отделе и отпустили, родственники (потерпевших) написали, что претензий к нему нет», – заявила она.

Анжела Сабанова рассказала, что его сын родом из города Нарткалы Кабардино-Балкарской республики, в Москве учился, получил высшее юридическое образование, отслужил в армии и пять лет назад снова уехал в столицу. Отец Мурата умер 9 лет назад на стройке в Пущино.

«В последнее время (сын) трудился в букмекерской конторе, там ему нравилось, но в здании начался ремонт и сотрудников на время распустили. Тогда он пошел работать в магазин, но говорил, что приходится трудиться допоздна, а платят мало», – сказала Сабанова.

По ее словам, сын жил в хостелах. О каких-либо заболеваниях у Мурата она не знает.

«Знаю, в армии курить пробовал и ему стало плохо. Так что он даже не курил. Но я же его каждый день не видела, так что не знаю. Не могу поверить, что он кого-то травил, наоборот он был очень жалостливый, всем стремился помогать. Присылал по чуть-чуть деньги, 2 тыс. – 1 тыс. на телефон. Последний раз неделю назад», – сказала она.

Мать Сабанова утверждает, что ее сын хотел устроиться на службу в полицию.

Накануне сообщалось, что в течение последнего месяца в центре Москвы отравили и ограбили около 24 человек. Перед ограблением преступник угощал людей газировкой, после чего они теряли сознание.

Позже стало известно, что подозреваемый в отравлении и последующем ограблении людей в центре столицы мужчина задержан. Им оказался 26-летний Мурат Сабанов. Он совершал преступления по меньшей мере с мая 2019 года. Предполагается, что в напиток он подсыпал феназепам.

Очевидец преступления рассказал, что Сабанов находился в «невменяемом состоянии».