Раздавивший пациентку аппарат онкодиспансера нелегально работал 14 лет

Проверка Воронежского областного онкодиспансера показала, что раздавивший в 51-летнюю пациентку аппарат облучал людей нелегально 14 лет.

После проверки выяснилось, что чешский аппарат Teragam, который «дал технический сбой», в медицинском учреждении использовали с момента приобретения в 2005 году без регистрации, пишут «Вести» со ссылкой на Росздравнадзор.

При этом ранее Ростехнадзор сообщил о работе аппарата без нарушений, а также указал, что регулярно проводилось его техническое обслуживание.

После технических испытаний аппарата специалистами на мете оказалось, что медицинское изделие «не зарегистрировано на территории Российской Федерации и представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов».

По итогам проверки главному врачу онкодиспансера выдали предписание «принять меры по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, способствующих их появлению» в срок до 22 июля.

Также были составлены протоколы об административных правонарушениях, а полученные в ходе проверки материалы направлены в Минздрав и следственные органы «для принятия мер реагирования».

Напомним, в мае в онкологическом диспансере Воронежа из-за заклинившего аппарата лучевой терапии погибла местная жительница.