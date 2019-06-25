Экс-глава МИД Грузии: Россия объявила нам экономическую войну

Бывший глава МИД Грузии Ираклий Менагаришвили заявил, что Россия, вероятно, введет эмбарго на поставки из его страны алкоголя и сельскохозяйственной продукции вслед за ограничениями на авиасообщение и туризм, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Россия будет поступать аналогично тому, как это делалось несколько лет назад», – сказал он в интервью тбилисской газете «Резонанси».

По его словам, «в итоге дело может дойти до полных ограничений на любую грузинскую продукцию».

«Примерно на этом пути стоит российская государственная машина. Не знаю, когда закончится эта бессмысленная вакханалия. Объявлена экономическая война», – сказал Ираклий Менагаришвили.

В 2006 году Россия ввела эмбарго на продукцию из Грузии после выдворения из Грузии четырех российских офицеров. Эмбарго просуществовало семь лет.

Напомним, из-за начавшихся антироссийских акций в Грузии президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

После этого там стали подсчитывать ущерб от потери российских туристов. По данным Федерации гостиниц и ресторанов Грузии, вероятные убытки страны при полном запрете на авиасообщение с Россией и потерю российских туристов могут составить около 750 млн долларов за летний период, а организация «Международная прозрачность – Грузия» оценила их в 100 млн долларов.

В Совфеде также не исключили и введение дополнительных мер против Грузии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для России эти ограничения ощутимых убытков не несут, поэтому «отыгрывать назад» для нее смысла нет, пока Грузия не заплатит за поблажки.