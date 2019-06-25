Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 5 копеек – до 62,55 рубля, курс евро снизился на 4 копейки – до 71,26 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 63,91 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД