Рубль вырос к доллару и евро

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25 июня, вторник | Последнее обновление — 10:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ
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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»
Тбилиси должен заплатить за снятие российских санкций
Самый «народный» кодекс ждут серьезные изменения
Зачем каждому украинцу пообещали по 3 тысячи евро от России
Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению
«Патриарх» Филарет может стать первым в истории «дважды анафемой»
Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее делает и без того призрачные шансы на признание ПЦУ православным миром и вовсе исчезающими. И напоминает православным людям известную строчку из псалма: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Подробности...
Дело сестер Хачатурян ставит общество перед непростым выбором
Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Дело сестер Хачатурян будоражит страну, многие требуют вообще не судить их, а сразу признать жертвами их отца и вообще заняться проблемой домашнего насилия. Но признание убийства допустимым ответом на насилие в семье открывает ящик Пандоры. Подробности...
Ранее по теме: Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян
Обсуждение: 44 комментария
Кому нужны русские
Дмитрий Юрьев, политолог
Есть только один ответ на вопрос, кому нужны русские. России они нужны. Равно как и Россия нужна русским – здесь и во всем мире. Родной Русский Дом – со всегда распахнутыми для них дверями. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон
Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и РоссииПодробности...
Чернобыль переживает туристический бум
После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей ЗоныПодробности...
Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане
В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблейПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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