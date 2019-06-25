Сэмюэл Л. Джексон высмеял ошибку на постере фильма о Человеке-пауке

Один из официальных постеров картины «Человек-паук: вдали от дома» возмутил актера Сэмюэла Л. Джексона, который исполняет роль Ника Фьюри в фильмах Marvel.

Актер на своей странице в Instagram опубликовал фото двух постеров нового фильма о Человеке-пауке. На одном из них у Фьюри повязкой прикрыт правый глаз, на другом, как и положено по сюжету комиксов, – левый.

«Что черт возьми здесь происходит?!», – написал актер.

Ошибку мог допустить дизайнер, разместив на постере зеркальное изображение персонажа, пишет «Экономика сегодня».

В российском прокате новый фильм про «Человека-паука» стартует 4 июля.