Определена судьба жителей ростовского поселка, отрезанных от России украинской границей

Власти Ростовской области организовали переселение жителей поселка Чертково, которые оказались отрезанными от России украинской границей, рассказали в региональном правительстве.

В понедельник в Ростове прошло заседание совета при полпреде президента в Южном округе. На нем поднимался вопрос реализации основ государственной пограничной политики на юге российской территории, пишет РИА «Новости».

«Из бюджета Ростовской области уже направлены более 35,6 млн рублей на переселение жителей семи многоквартирных домов поселка Чертково, которые оказались отрезанными украинской границей от России. В наших планах – переселение жильцов еще 11 домов, которые оказались в аналогичной ситуации», – сказал во время выступления губернатор Василий Голубев.

По его словам, существуют и другие задачи по реализации основ пограничной политики в Ростовской области.

«Будет проработан вопрос строительства перехватывающей парковки у пункта пропуска «Донецк». Предстоит реконструкция автодороги к месту пересечения границы – Донецк (Северный). В приграничных территориях продолжим построение системы экстренного оповещения. Она охватит около 300 населенных пунктов в 14 муниципалитетах Ростовской области», – добавил губернатор.

Ранее электричку из Ростова-на-Дону в Чертково пустили в обход, так как она в трех местах пересекала границу с Украиной, а пограничники возвели забор рядом с соседним для Чертково украинским поселком.