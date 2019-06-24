Эксперт прогнозирует ослабление антироссийской риторики на Украине при Зеленском

«По сравнению со временами Порошенко, который использовал «фишку национализма» для банального воровства, радикальная националистическая риторика теперь немного ослабнет», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Олег Соскин. Так он прокомментировал заявления соратников Порошенко о том, что на Украине начался реванш пророссийских сил.

Директор Института трансформации общества Олег Соскин считает громкие крики о «реванше» России способом нагнетания ненависти к новой власти со стороны «приспешников Порошенко». «Некомпетентные люди, воры и настоящие разбойники хотят остаться около кормушки», – возмущается он. Что касается сути их претензий к новой власти, то Соскин уверен – «в целом, национальная составляющая на Украине будет развиваться» и при Зеленском.

«По сравнению со временами Порошенко, который использовал «фишку национализма» для воровства, радикальность националистических идеологических установок все же будет немного ослаблена», – полагает он. Однако полного отхода Украины от антироссийских настроений Соскин не ожидает. «Да и сам Зеленский в этой сфере дилетант. Он не является энциклопедически подготовленным человеком. Его советники – тоже очень узко образованные люди, которые просто умеют делать деньги через юриспруденцию», – считает Соскин.

По словам Соскина, курс на декоммунизацию на Украине продолжится. По его мнению, этот курс опирается на глубинные пласты народной психологии, – украинцам попросту не свойственен социализм как таковой: «он предполагает общину, а украинцы – индивидуалисты». «Будет построена либерально-консервативная модель, и никакие коммунистические символы с ней несовместимы», – подытожил эксперт.

Как сообщил в понедельник ТАСС, сразу два видных деятеля режима Порошенко с тревогой заявили о начале «реванша» пророссийских сил на Украине. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила об угрозе распространения «реваншистских идей» при составлении учебников для школьников, в частности, при освещении в них войны в Донбассе.

«С каждым днем я вижу все больше свидетельств этого возможного реванша. Например, вчера одному из моих коллег, автору «Новейшей истории Украины» – учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства, – позвонили и сказали: «Вы должны изменить в вашем учебнике «русско-украинская война» на «гражданский конфликт», – пожаловалась Гриневич телеканалу «Эспрессо», не уточнив, правда, кто именно звонил автору учебника.

По ее словам, после отказала автора вносить правки в учебник истории, ему пояснили необходимость этих изменений тем, что «сейчас ситуация идеологически меняется».

Одновременно главный идеолог режима Порошенко, автор политики декоммунизации, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович выступил с обвинениями в адрес нового президента Владимира Зеленского. Вятрович, в частности, раскритиковал заявление Зеленского, сделанное в день начала войны 22 июня, заявив, что новый президент «ретранслирует российские мифы».

Олег Соскин считает, что громкие заявления главы Минобразования Украины Лилии Гриневич – это лишь попытка поднять свой личный рейтинг и рейтинг ее партии «Народный фронт» с целью вернуться в парламент Украины.

«Идет полный обвал партии, партийного списка. Гриневич не пользуется никаким авторитетом. Недавно, например, ее даже не пустили в школу, где она когда-то преподавала. Даже бывшие коллеги воспринимают ее как вражеский элемент – именно Гриневич нанесла огромный урон системе образования на Украине», – подчеркнул Соскин.