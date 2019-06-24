Порошенко призвал переименовать Грузию

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что на фоне антироссийских протестов Грузию необходимо переименовать в Сакартвело.

«По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Очень важно помочь тем, кто так же, как и мы, много лет борется с российской агрессией. Поддержать Сакартвело – значит поддержать Украину!» – написал Порошенко в своем Facebook.

Грузия – это русский экзоним для страны. Сами грузины называют ее Сакартвело («страна картвелов»). В большинстве языков закрепилось латинское название Georgia. Самоназвание происходит от основного центрального грузинского региона Картли, то есть Иберии, вокруг которого сформировалось культурное и политическое единство грузин.

В 2018 году Литва приняла решение официально называть Грузию Сакартвело. В ответ Тбилиси утвердил новое название Литвы – Лиетува.