Российские ученые придумали лунного робота-геолога

Российские ученые создали проект мобильного робота-геолога для проведения лунных миссий, сообщил директор – главный конструктор Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) Александр Лопота.

«Совместно с Институтом геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ РАН) под их задачи геологических исследований Луны в ЦНИИ РТК разработан проект мобильного робота-геолога, оснащенного большим количеством научного оборудования для проведения исследований на Луне, в том числе и каротажно-буровой установкой (установкой для исследования и бурения скважин)», – сказал Лопота, передает ТАСС.

Шасси этого аппарата может быть использовано для «мобильных-роботов-помощников на стадии построения лунной базы», уточнил Лопота.

По мнению ученого, создание баз на Луне и Марсе с экономической точки зрения наиболее целесообразно вести с помощью роботов.

«Программы исследования и освоения объектов Солнечной системы предполагают создание напланетных баз, в первую очередь, на поверхности Луны и Марса. Экономические соображения подсказывают, что подобные базы целесообразно создавать и обслуживать при помощи робототехнических средств», – сказал Лопота.

Такие базы смогут стать опорными точками для исследования поверхностей планет, проведении геологоразведки и картирования, организации добычи и переработки полезных ископаемых.

Также на этих базах можно будет организовать складирование и доставку материалов на Землю, отметил конструктор.

Основной этап развертывания постоянной лунной базы планируется проводить с 2032 по 2035 годы, говорится в материалах, представленных ЦНИИмаш на Международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже – 2019».

Ранее в Роскосмосе сообщили, что проекты по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, проект «Сфера» и российские лунные миссии войдут в единую госпрограмму до 2030 года.

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