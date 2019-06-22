Абхазия посочувствовала Грузии из-за потери российских туристов

Абхазский союз туризма выразил сожаление в связи с тем, что Грузия лишается туристов из России, заявила глава организации Анна Калягина.

«Нам, действительно, жаль, что коллеги в Грузии лишаются туристов. Но это следствие политики, высказываний, направленных против России, неуважения к стране, из которой, при этом, принимают большее количество гостей. Туризм должен быть вне политики», – цитирует Калягину РИА «Новости».

По ее словам, в Абхазии всегда хорошо относятся к россиянам и уважают своего стратегического партнера – Россию.

Калягина также подчеркнула, что Абхазия всегда ждет гостей и всем рада, однако говорить об увеличении турпотока в Абхазию из-за событий в Грузии пока рано.

Кроме того, по ее словам, в июле и августе в республике всегда забронированы все отели, что говорит о активном турпотоке.

«Мы всегда рады всем туристам, у нас тоже есть горы, море, вкусная еда и гостеприимство. И, если люди не сильно захотят поменять смысловую составляющую тура, то они, возможно, выберут нас», – отметила она.

Также глава Абхазского союза туризма отметила, что Абхазия абсолютно безопасна для туристов. К тому же с каждым годом в стране улучшается качество и сервис туристического продукта, а также страхование туристов.

Ранее Грузия пригрозила «принципиальным» ответом на указ Путина о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция на ситуацию, сложившуюся после начала беспорядков в Тбилиси.

Во время столкновений полиции и радикалов пострадали 240 человек. В больницах пока остаются 52, в том числе двое в реанимации.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.