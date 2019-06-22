Авиакомпании зафиксировали массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию

Российские авиакомпании, осуществляющие перевозки в Грузию, фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в эту страну, заявил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова по итогам совещания, посвященного этому вопросу.

Представитель Акимова сообщил, что «все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой», передает РИА «Новости».

Он добавил, что «перевозка пассажиров и багажа будет осуществляться в штатном режиме».

Уточняется, что в Грузию полеты осуществляют шесть российских компаний: «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red wings и «Норд авиа».

В свою очередь директор туристической ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко сообщил, что дополнительные авиамощности для возврата россиян из Грузии не понадобятся.

По его словам, в данный момент там «очень небольшое количество организованных туристов», туда летает «регулярка», чартерных рейсов нет, потому «у всех туристов на руках билеты авиакомпаний на регулярные рейсы».

Он добавил, что российские туристы едут в Грузию, как правило, на 8 дней.

«Думаю, в ближайшие 3-4 дня все сократится (авиаперелеты)», – сказал он, отметив, что туроператоры уже перестали отправлять в Грузию своих туристов.

Ранее Ростуризм объяснил условия возврата денег за туры и билеты в Грузию.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция на ситуацию, сложившуюся после начала беспорядков в Тбилиси.

Между тем Крым выразил готовность стать альтернативой курортам Грузии.

В Тбилиси с 20 июня не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.