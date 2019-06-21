Оппозиция в Грузии готовила «коктейли Молотова» против полиции

В Тбилиси задержан 70-летний житель города, который готовил «коктейли Молотова» для протестующих против властей в стране, ему грозит от трех до шести лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об задержании демонстранта заявил представитель МВД Мамука Челидзе.

На основании оперативной информации во время обыска у него было изъято 12 «коктейлей Молотова».

Он был задержан, когда намеревался использовать «коктейли Молотова» на акциях протеста.

В Тбилиси у здания парламента вновь идет митинг, слышны требования отставки министра МВД и проведения новых выборов в парламент.

В четверг в Тбилиси начались беспорядки. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент.

Спецназ разгонял протестующих, применяя водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. Число пострадавших во время акций протеста, прошедших в Тбилиси, составило 240 человек, 102 из них остаются в медицинских учреждениях.

МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию.