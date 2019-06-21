В Грузии возобновились протесты

Представители оппозиции и их сторонники вновь начали акцию протеста у здания парламента в Тбилиси, пишут СМИ.

Демонстранты требуют, чтобы министр внутренних дел Георгий Гахарии подал в отставку, передает RT со ссылкой на телеканал Rustavi 2.

Также среди требований протестующих – проведение внеочередных парламентских выборов.

Напомним, в четверг в Тбилиси начались беспорядки. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам также присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Спецназ разгонял протестующих, применяя водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. Число пострадавших во время акций протеста, прошедших в Тбилиси, составило 240 человек, 102 из них остаются в медицинских учреждениях.

МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию.